Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूपनगर: सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार के आश्वासन के बाद रूपनगर में 17 दिन बाद शुरू हुई सफाई

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:20 PM (IST)

    पंजाब के कई शहरों में नगर कौंसिल के अस्थायी सफाई सेवकों की हड़ताल सरकार के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हो गई है। त्योहारों के सीजन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में गंदगी फैल गई थी। रूपनगर में सत्रह दिन बाद हड़ताल खुली और सफाई सेवकों ने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंजाब में सरकार के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। सरकार के मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाने के लिखित आश्वासन के बाद पंजाब के कई शहरों में नगर कौंसिल के अस्थायी सफाई सेवकों द्वारा जारी हड़ताल बुधवार दोपहर बाद समाप्त कर दी गई।

    त्योहारों के सीजन में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की तरफ से की हड़ताल की वजह से गंदगी के ढेर लगने लगे थे। पचास से ज्यादा नगर कौंसिलों के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर थे। रूपनगर में सत्तरह दिन बाद हड़ताल खुली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफाई सेवकों ने दोपहर बाद जेसीबी मशीन से ट्रालियों में शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर उठाने शुरू कर दिए हैं। अब म्यूनिसिपल मुलाजिम एक्शन कमेटी के साथ सरकार की कैबिनेट सब कमेटी के साथ तेरह अक्टूबर को फैसलाकुन बैठक होगी।