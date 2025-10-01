रूपनगर: सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार के आश्वासन के बाद रूपनगर में 17 दिन बाद शुरू हुई सफाई

जागरण संवाददाता, रूपनगर। सरकार के मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाने के लिखित आश्वासन के बाद पंजाब के कई शहरों में नगर कौंसिल के अस्थायी सफाई सेवकों द्वारा जारी हड़ताल बुधवार दोपहर बाद समाप्त कर दी गई।

त्योहारों के सीजन में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की तरफ से की हड़ताल की वजह से गंदगी के ढेर लगने लगे थे। पचास से ज्यादा नगर कौंसिलों के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर थे। रूपनगर में सत्तरह दिन बाद हड़ताल खुली है।