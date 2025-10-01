रूपनगर: सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार के आश्वासन के बाद रूपनगर में 17 दिन बाद शुरू हुई सफाई
पंजाब के कई शहरों में नगर कौंसिल के अस्थायी सफाई सेवकों की हड़ताल सरकार के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हो गई है। त्योहारों के सीजन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में गंदगी फैल गई थी। रूपनगर में सत्रह दिन बाद हड़ताल खुली और सफाई सेवकों ने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। सरकार के मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाने के लिखित आश्वासन के बाद पंजाब के कई शहरों में नगर कौंसिल के अस्थायी सफाई सेवकों द्वारा जारी हड़ताल बुधवार दोपहर बाद समाप्त कर दी गई।
त्योहारों के सीजन में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की तरफ से की हड़ताल की वजह से गंदगी के ढेर लगने लगे थे। पचास से ज्यादा नगर कौंसिलों के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर थे। रूपनगर में सत्तरह दिन बाद हड़ताल खुली है।
सफाई सेवकों ने दोपहर बाद जेसीबी मशीन से ट्रालियों में शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर उठाने शुरू कर दिए हैं। अब म्यूनिसिपल मुलाजिम एक्शन कमेटी के साथ सरकार की कैबिनेट सब कमेटी के साथ तेरह अक्टूबर को फैसलाकुन बैठक होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।