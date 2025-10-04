रूपनगर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 24 प्रार्थी हुए शॉर्टलिस्ट; इतने रुपये मिलेगा वेतन

संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो द्वारा डीसी वरजीत वालिया के दिशा-निर्देशों पर तथा एडीसी चंद्रज्योति सिंह की देखरेख में लघु सचिवालय में स्थित रोजगार ब्यूरो दफ्तर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया।

इस बारे जानकारी देते जिला रोजगार अफसर प्रभजोत सिंह ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में टैरेसीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी (पंजाब सेवा केंद्र) के नियोजकों द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 20 पदों के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक की महिला प्रार्थियों के तथा 21 साल से लेकर 35 साल तक के पुरुष प्रार्थियों के इंटरव्यू लिए गए हैं। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ 120 घंटे के कंप्यूटर कोर्स के साथ-साथ अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड योग्यता वालों के इंटरव्यू लिए गए हैं।