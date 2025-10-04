Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूपनगर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 24 प्रार्थी हुए शॉर्टलिस्ट; इतने रुपये मिलेगा वेतन

    By ARUN KUMAR PURI Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    रूपनगर जिला रोजगार ब्यूरो ने लघु सचिवालय में प्लेसमेंट कैंप लगाया जिसमें टैरेसीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 20 पदों के लिए साक्षात्कार लिए। 87 प्रार्थियों ने भाग लिया जिनमें से 24 शॉर्टलिस्ट हुए। चयनितों को 14732 रुपये वेतन मिलेगा और नौकरी का स्थान रूपनगर सहित आसपास के क्षेत्र होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्लेसमेंट कैंप 20 पदों के लिए 87 ने दिया इंटरव्यू

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो द्वारा डीसी वरजीत वालिया के दिशा-निर्देशों पर तथा एडीसी चंद्रज्योति सिंह की देखरेख में लघु सचिवालय में स्थित रोजगार ब्यूरो दफ्तर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया।

    इस बारे जानकारी देते जिला रोजगार अफसर प्रभजोत सिंह ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में टैरेसीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी (पंजाब सेवा केंद्र) के नियोजकों द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 20 पदों के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक की महिला प्रार्थियों के तथा 21 साल से लेकर 35 साल तक के पुरुष प्रार्थियों के इंटरव्यू लिए गए हैं। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ 120 घंटे के कंप्यूटर कोर्स के साथ-साथ अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड योग्यता वालों के इंटरव्यू लिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि इस इंटरव्यू में 87 प्रार्थियों ने भाग लेते हुए इंटरव्यू दिया जिनमें से कंपनी द्वारा 24 प्रार्थियों को अगले राउंड की इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुसार चयनित प्रार्थियों को 14 हजार 732 रुपये वेतन दिया जाएगा। जबकि नौकरी का स्थान रूपनगर, मोरिंडा, चमकौर साहिब, आनंदपुर साहिब, नूरपुरबेदी तथा नंगल होगा। इस मौके प्लेसमेंट अफसर मीनाक्षी बेदी ने विशेष रूप से कहा कि ब्यूरो दफ्तर में लगाए जाने वाले प्लेसमेंट कैंपों की जानकारी पाने के लिए किसी भी काम वाले दिन हेल्पलाइन नंबर 01881-222104 पर संपर्क किया जा सकता है।