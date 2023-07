Rupnagar News: जर्जर सड़कों से परेशान लोगों ने भीख मांग कर जमा की धनराशि, रूपनगर के डीसी को सौंपी

नंगल में नेशनल हाईवे एक्सटेंशन 503 के रास्ते बन रहे फोरलेन फ्लाईओवर के कारण नया नंगल की एनएफएल कॉलोनी में जर्जर सड़कों से परेशान लोगों ने पिछले दिनों भीख मांग कर धनराशि एकत्र की थी। जन जागरण मंच के प्रधान राकेश शर्मा पम्मी ने आज वीरवार को पंजाब सरकार के नाम एकत्र की गई राशि को डीसी रूपनगर के नाम जमा करवा दिया है।

जर्जर सड़कों से परेशान लोगों ने भीख मांग कर जमा की धनराशि, रूपनगर के डीसी को सौंपी

नंगल, जागरण संवाददाता। नंगल में नेशनल हाईवे एक्सटेंशन 503 के रास्ते बन रहे फोरलेन फ्लाईओवर के कारण नया नंगल की एनएफएल कॉलोनी में जर्जर सड़कों से परेशान लोगों ने पिछले दिनों भीख मांग कर धनराशि एकत्र की थी। जन जागरण मंच के प्रधान राकेश शर्मा पम्मी ने आज वीरवार को पंजाब सरकार के नाम एकत्र की गई राशि को डीसी रूपनगर के नाम जमा करवा दिया है। जर्जर सड़कों से परेशान हैं लोग राकेश शर्मा पम्मी ने बताया कि 1450 रुपए भीख मांग कर एकत्र करके परेशानी भरे हालातों को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब हालात सहन करने योग्य नहीं हैं। इसलिए धनराशि एकत्र करके यह संदेश दिया गया है कि यदि सरकार के पास सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए नया नंगल के लोग सहयोग दे सकते हैं। प्रदूषण से त्रस्त हैं लोग जन जागरण मंच ने बताया कि शिवालिक एवेन्यू के खूनी चौराहे से लेकर पीसीएल चौक तक सड़क मार्ग की हालत दयनीय बन चुकी है। गड्ढों के कारण उड़ती धूल व ध्वनि प्रदूषण लोगों के लिए भारी परेशानी बना हुआ है। इतिहास में ऐसा पहली बार है जब मिनी चंडीगढ के नाम से जाने जाते नया नंगल के लोगों को इतनी ज्यादा बड़ी परेशानी से त्रस्त होना पड़ा है। जर्जर सड़क मार्ग की बजह से ही लग रहे जाम ने शहर की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमेशा जनहित के लिए आवाज बुलंद करता आ रहा उनका संगठन आगे भी आमजनों के हित में ऐसे प्रयास जारी रखेगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya