रूपनगर: डीसी वरजीत वालिया ने मंडी का किया औचक निरीक्षण, धान खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

रूपनगर के डीसी वरजीत वालिया ने मंडी का औचक निरीक्षण किया और धान खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सूखा धान लाने की अपील की। डीसी ने बताया कि किसानों के लिए पानी बैठने की व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया का प्रबंध किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने और धान की लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर जिले की मंडियों में धान की शुरू हुई सरकारी खरीद को ध्यान में रखते हुए डीसी वरजीत वालिया ने अचानक रूपनगर की मंडी का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने मंडियों में धान की खरीद व संभाल के लिए किए गए तमाम प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके उनके साथ एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना तथा अन्य अफसर विशेष रूप से हाजिर रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडियों में किसी परेशानी से बचने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार सूखा धान ही मंडियों में लेकर आएं। इस मौके डीसी ने खुद धान की नमी को चैक किया जो निर्धारित मापदंडों के अनुकूल पाई गई।

डीसी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों व मार्गदर्शन के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी मंडियों में पीने वाले पानी के साथ साथ किसानों के बैठने व आराम करने की व्यवस्था, वजन करने वाली मशीनें तथा भुगतान प्रक्रिया का पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप कहा कि खरीद प्रबंधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए सभी को हिदायतें पहले ही जारी की गई हैं।