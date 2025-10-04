चमकौर साहिब में रूपनगर-लुधियाना रोड पर कार-पिकअप की टक्कर, दर्दनाक हादसे में दो सैनिकों की मौत

शनिवार शाम रूपनगर-लुधियाना रोड पर चमकौर साहिब के पास एक दर्दनाक हादसे में दो सैनिकों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश नंबर की कार जिसमें तीन फौजी फिरोजपुर से छुट्टी पर जा रहे थे एक महिंद्रा पिकअप से टकरा गई। कुलदीप कुमार और धर्मेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया।

जागरण संवाददाता, रूपनगर। शनिवार सांय श्री चमकौर साहिब थीम पार्क के सामने रूपनगर लुधियाना रोड पर एक दर्दनाक हादसे में दो सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हिमाचल नंबर सुजुकी फ्रॉक्स कार लुधियाना से हिमाचल की तरफ जा रही थी।

यह कार अचानक सामने से आ रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी के साथ टकरा गई। कार में सवार तीन व्यक्तियों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। उनके तीसरे साथी को गंभीर चोटे लगी है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार तीनों व्यक्ति भारतीय फौज जवान सवार थे। ये तीनों सैनिक फिरोजपुर से छुट्टी जा रहे थे।