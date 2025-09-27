Language
    Punjab News: अस्पताल में नहीं था डॉक्टर, नर्स ने लगाए इंजेक्शन...11 साल की बच्ची की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:25 AM (IST)

    रूपनगर के सिविल अस्पताल में एक 11 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आपातकालीन वार्ड के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बच्ची को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाँच कर उचित कार्रवाई की बात कही है।

    Punjab News: अस्पताल में नहीं था डॉक्टर, नर्स ने लगाए इंजेक्शन (File Photo)

     जागरण संवाददाता, रूपनगर। सिविल अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में शुक्रवार को एक 11 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके माता-पिता ने आपातकालीन स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) के गांव प्रेम नगर की निवासी मौलवी शहनाज ने कहा कि उनकी बेटी शाइना (11) को सुबह करीब 5:30 बजे आपातकालीन वार्ड में लाया गया था। शाइना के पेट में दर्द था और यहां आने के बाद उसे उल्टी भी हुई थी।

    उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्टाफ ने उसकी जांच की और उसे एक इंजेक्शन दिया और कहा कि थोड़ी देर आराम करवाओ और फिर हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आपातकालीन वार्ड में मौजूद नहीं थे।

    करीब आधे घंटे के बाद स्टाफ नर्स ने उसे दूसरा इंजेक्शन दिया और डॉक्टर भी आ गए। थोड़ी देर बाद लड़की का शरीर ठंडा हो गया और मुंह से झाग आ गई। जब डॉक्टर ने जांच की ,तब तक बेटी की मौत हो गई थी।

    उन्होंने कहा कि आपातकालीन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बेटी की जान चली गई। सिविल अस्पताल रूपनगर की एसएमओ डॉ. सिमरनजीत कौर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी इमरजेंसी स्टाफ की गलती पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्ची के परिवार को न्याय दिलाया जाएगा।