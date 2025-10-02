Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री हरजोत बैंस ने रोपड़ में स्वां नदी पर 35 करोड़ के पुल का किया शिलान्यास, भलड़ी-मेहंदपुर को जोड़ेगी नई लाइफलाइन

    By Subhash Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने रोपड़ के पास स्वां नदी पर 35.48 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। यह पुल भलड़ी को मेहंदपुर-खेड़ा कलमोट से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त कलितरां और बेला ध्यानी में भी पुलों का शिलान्यास होगा। इन पुलों से गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और समय की बचत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    35.48 करोड़ की लागत से स्वां नदी पर बनने वाला पुल खत्म करेगा परेशानी : हरजोत बैंस

    जागरण संवाददाता, नंगल। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने वीरवार को श्री आनंदपुर साहिब हलके के गांव भलड़ी के समीप स्वां नदी पर 35.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 511 मीटर लंबे हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह पुल भलड़ी को मेहंदपुर-खेड़ा कलमोट से जोड़ेगा व इसके बन जाने से सीमा से जुड़े अनेक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कल चार अक्टूबर को 20 करोड़ रुपए की लागत से कलितरां से प्लासी तक 333 मीटर लंबे पुल व सात अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि के प्रकाश पर्व पर बेला ध्यानी से प्लासी तक 180 मीटर लंबे 12 करोड़ रुपए के पुल का शिलान्यास किया जाएगा।

    इन तीनों पुलों के बनने से लोगों को मुख्य मार्ग से इन गांवों तक पहुंचने में समय की बड़ी बचत होने के साथ ही आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलों से जुड़ी लगभग 11 किलोमीटर सड़कें भी चौड़ी की जाएंगी जिनकी चौड़ाई 18 फीट होगी। सरसा नंगल में छह करोड़ रुपए की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक फुटब्रिज बनाया जा रहा है जबकि अजौली में सस्पेंशन ब्रिज व राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी शीघ्र शुरू होगा।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हलके में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व खेल के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। चंगर क्षेत्र में 80 करोड़ की लागत से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए पानी पहुंचाने का काम जारी है। नंगल को ब्लाक का दर्जा दिया गया है व नया नंगल में नया पुलिस थाना स्थापित होने जा रहा है। कीरतपुर साहिब का सौंदर्यीकरण, नंगल शहर के लिए पीने के पानी का बड़ा प्रोजेक्ट व सब्जी मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए शेड भी बनाए जा रहे हैं।

    इस मौके पर आप के जिला प्रधान डॉ. संजीव गौतम, सररंच जसविंदर बिंदी, ब्लाक प्रधान राकेश भलड़ी, पंचायत समिति चेयरमैन राकेश चौधरी मेहलवां, दीपक सोनी आदि भी मौजूद थे। गांवों में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस का जगह-जगह स्वागत भी किया गया।

    कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि हिमाचल से पंजाब में आकर दशकों से बड़ा नुकसान करती आ रही स्वां नदी के चैनलाइजेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार है जो दर्जनों गांवों को हर वर्ष बाढ़ से होने वाले भारी नुकसान को रोक कर राहत दिलाएगी। इसके साथ ही 25 नए खेल मैदान व श्री गुरु हरगोबिंद साहिब मल्टीस्पेशलिटी पार्क में खेलों की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

    हरजोत सिंह बैंस ने अपने विरोधियों पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि पूर्व सरकारों ने इलाके की अनदेखी की और सिर्फ अपना खजाना भरा। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं व अगले एक साल में परिणाम लोगों के सामने होंगे।