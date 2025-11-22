Punjab News: बसें मुहैया करवाने में देरी पर रोपड़ के RTO सस्पेंड
पंजाब सरकार ने बसों की व्यवस्था करने में देरी के चलते रोपड़ के आरटीओ को निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव के आदेशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 वें शहीदी समागमों में ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में रूपनगर के आरटीओ गुरबिंदर सिंह जौहल (पीसीएस) को पंजाब सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्य सचिव पंजाब सरकार केएपी सिन्हा द्वारा जारी आदेशों में कहा है कि गुरबिंदर सिंह जोहल हेडक्वार्टर में तैनात रहेंगे।
इस दौरान इनको गुजारा भत्ता मिलेगा। वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से श्री चरण गंगा स्टेडियम में करवाए लाइट एंड साउंड शो दिखाने के लिए संगत को लाने के लिए बसों का समय पर प्रबंध न करने का कारण माना जा रहा है। वहीं, ट्रक यूनियन कीरतपुर साहिब के प्रधान बलवीर सिंह शाहपुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर आरटीओ गुरबिंदर सिंह जौहल को सस्पेंड करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने सरकार पर समागमों की तैयारियों के दौरान दबाव बनाने, एसजीपीसी को नीचा दिखाने और कर्मचारियों को टारगेट करने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं।
