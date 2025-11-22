Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: बसें मुहैया करवाने में देरी पर रोपड़ के RTO सस्पेंड

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने बसों की व्यवस्था करने में देरी के चलते रोपड़ के आरटीओ को निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव के आदेशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image


    गुरबिंदर सिंह जौहलl फाइल फोटो

     

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 वें शहीदी समागमों में ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में रूपनगर के आरटीओ गुरबिंदर सिंह जौहल (पीसीएस) को पंजाब सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्य सचिव पंजाब सरकार केएपी सिन्हा द्वारा जारी आदेशों में कहा है कि गुरबिंदर सिंह जोहल हेडक्वार्टर में तैनात रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान इनको गुजारा भत्ता मिलेगा। वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से श्री चरण गंगा स्टेडियम में करवाए लाइट एंड साउंड शो दिखाने के लिए संगत को लाने के लिए बसों का समय पर प्रबंध न करने का कारण माना जा रहा है। वहीं, ट्रक यूनियन कीरतपुर साहिब के प्रधान बलवीर सिंह शाहपुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर आरटीओ गुरबिंदर सिंह जौहल को सस्पेंड करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

    उन्होंने सरकार पर समागमों की तैयारियों के दौरान दबाव बनाने, एसजीपीसी को नीचा दिखाने और कर्मचारियों को टारगेट करने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं।