सट्टा कांड को लेकर पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, CBI ने लिया एक्शन

डिजिटल डेस्क, रूपनगर। पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हर चरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सट्टा मामले से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई टीम ने भुल्लर को मोहाली से हिरासत में लिया।