    सट्टा कांड को लेकर पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, CBI ने लिया एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    पंजाब पुलिस के डीआईजी चरण सिंह भुल्लर की सट्टा मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। CBI इस मामले की आगे जांच कर रही है ताकि सट्टा रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

    पंजाब पुलिस के डीआईजी चरण सिंह भुल्लर को सट्टा मामले में CBI ने गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, रूपनगर। पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हर चरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सट्टा मामले से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

    रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई टीम ने भुल्लर को मोहाली से हिरासत में लिया।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।