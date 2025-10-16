सट्टा कांड को लेकर पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, CBI ने लिया एक्शन
पंजाब पुलिस के डीआईजी चरण सिंह भुल्लर की सट्टा मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। CBI इस मामले की आगे जांच कर रही है ताकि सट्टा रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।
डिजिटल डेस्क, रूपनगर। पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हर चरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सट्टा मामले से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।
रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई टीम ने भुल्लर को मोहाली से हिरासत में लिया।
