रोपड़ में महिला के कानों से सोने की बालियां झपटने वाले वाले दो काबू, पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया

संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी(रूपनगर)। नूरपुरबेदी पुलिस ने शुक्रवार शाम गांव बजरूड़ में एक महिला के कानों से सोने की बालियां झपटकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार दो आरोपितों को कुछ ही घंटों में काबू कर मामला सुलझा लिया। 14 नवंबर को हुई इस घटना के संबंध में दर्ज करवाई शिकायत में गांव बजरूड़ की महिला नछत्तर कौर पत्नी गुरचैन सिंह ने बताया कि वह शाम करीब साढ़े चार बजे अपने घर के गेट के सामने सफाई कर रही थी और उसकी बहू सुखविंदर कौर पत्नी हरमिंदर सिंह भी वहीं खड़ी थी।

इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्ति, जिनमें चालक मोना था और पीछे बैठा युवक सरदार था, नछत्तर कौर के पास आकर मोटरसाइकिल रोकते हैं। इसी दौरान सरदार युवक मोटरसाइकिल से उतरकर उससे रामलाल के घर का पता पूछने लगा। इसके तुरंत बाद उसने नछत्तर कौर के कानों में पहनी दोनों सोने की बालियां झपट लीं और गुरुद्वारे वाली दिशा में भाग गए।

इस दौरान महिला की बहू सुखविंदर कौर ने मोटरसाइकिल का नंबर पढ़कर पुलिस को जानकारी दे दी। जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों का नाम मेजर राम पुत्र दीवान चंद, निवासी हेडों बेट, थाना काठगढ़, जिला शहीद भगत सिंह नगर और दूसरा व्यक्ति हरीश कुमार पुत्र प्यारे लाल, निवासी आनंदपुर कालोनी, थाना बस्ती जोधेवाल, लुधियाना है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

थाना प्रभारी रोहित शर्मा ने बताया कि घटना के बाद जब चौकी हरीपुर के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर गुरिंदर सिंह अपनी टीम सहित बस स्टैंड गांव खड्ड बठलौर में मौजूद थे, तो वहां खड़े दो व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देखकर घबरा गए और गांव की तरफ भागने लगे।