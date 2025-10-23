राज्यसभा नामांकन घोटाला: रूपनगर कोर्ट ने नवनीत चतुर्वेदी को 14 दिन की हिरासत में भेजा, सुरक्षा याचिका पर SHO तलब
रूपनगर अदालत ने राज्यसभा नामांकन में फर्जीवाड़े के आरोपी नवनीत चतुर्वेदी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी, हस्ताक्षर नमूने लिए गए। वकील ने चतुर्वेदी की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। अदालत ने एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। पंजाब से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित नवनीत चतुर्वेदी को रूपनगर की अदालत ने चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चतुर्वेदी को सात दिन के पुलिस रिमांड के बाद रूपनगर के चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखविंदर सिंह की अदालत में पेश किया गया था।
अदालत में रूपनगर पुलिस द्वारा चतुर्वेदी के दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की गई। अदालत में आरोपित चतुर्वेदी के हस्ताक्षर के सैंपल लिए गए हैं। इन हस्ताक्षरों को एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोपित चतुर्वेदी के मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवाने की भी मांग की। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत में आरोपित के वकील हेमंत चौधरी ने नवनीत चतुर्वेदी को खतरा होने की आशंका जताई और जेल में सुरक्षित रख जाने की याचिका दायर की है। अदालत द्वारा नवनीत चतुर्वेदी को अरेस्ट वारंट होने के बावजूद रूपनगर पुलिस के हवाले न करने वाले चंडीगढ़ के थाना तीन के एसएचओ को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन आज एसएचओ की अनुपस्थिति में सब इंसपेक्टर परमिंदर सिंह पेश हुए। लेकिन अदालत ने शुक्रवार को एसएचओ को खुद निजी त
