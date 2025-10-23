राज्यसभा नामांकन घोटाला: रूपनगर कोर्ट ने नवनीत चतुर्वेदी को 14 दिन की हिरासत में भेजा, सुरक्षा याचिका पर SHO तलब

जागरण संवाददाता, रूपनगर। पंजाब से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित नवनीत चतुर्वेदी को रूपनगर की अदालत ने चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चतुर्वेदी को सात दिन के पुलिस रिमांड के बाद रूपनगर के चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखविंदर सिंह की अदालत में पेश किया गया था।

अदालत में रूपनगर पुलिस द्वारा चतुर्वेदी के दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की गई। अदालत में आरोपित चतुर्वेदी के हस्ताक्षर के सैंपल लिए गए हैं। इन हस्ताक्षरों को एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोपित चतुर्वेदी के मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवाने की भी मांग की। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।