कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना, कई धार्मिक हस्तियों ने लिया हिस्सा

पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी समागम के अवसर पर कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना किया। इस नगर कीर्तन में कई धार्मिक हस्तियों ने भाग लिया। यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के शीश को भाई जेता जी द्वारा दिल्ली से आनंदपुर साहिब लाने की याद में किया जा रहा है।

शीशगंज साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना (फोटो: जागरण)