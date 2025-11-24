Language
    कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना, कई धार्मिक हस्तियों ने लिया हिस्सा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी समागम के अवसर पर कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना किया। इस नगर कीर्तन में कई धार्मिक हस्तियों ने भाग लिया। यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के शीश को भाई जेता जी द्वारा दिल्ली से आनंदपुर साहिब लाने की याद में किया जा रहा है।

    शीशगंज साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब\रूपनगर। पंजाब सरकार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी शताब्दी समागम के मद्देनजर कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना हो गया।

    नगर कीर्तन में बाबा बुड्ढा दल के प्रमुख संत बाबा बलबीर सिंह, राज्यसभा के सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल समेत कई धार्मिक हस्तियां शामिल हुई हैं। यह नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर जी के शीश को भाई जेता जी द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर आनंदपुर साहिब तक लेकर आने की याद में निकाला जा रहा है