सतलुज किनारे महाराजा रणजीत सिंह की कूटनीति को मिलेगी पहचान! राज्यसभा में उठी रूपनगर में स्मारक की मांग

जागरण संवाददाता, मोहाली। रोपड़ में सतलुज नदी के किनारे स्थित महाराजा रणजीत सिंह से जुड़े ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने की मांग राज्यसभा में उठी है। सांसद सतनाम सिंह संधू ने शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से इस स्थान पर महाराजा रणजीत सिंह कूटनीतिक विरासत स्मारक स्थापित करने की मांग की।

उनका कहना है कि स्मारक बनने से ऐतिहासिक स्थल को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्र में विरासती पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद संधू ने सदन में बताया कि इसी स्थान पर 26 अक्टूबर 1831 को महाराजा रणजीत सिंह और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंक के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक मुलाकात हुई थी।

उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने करीब 38 वर्षों के शासनकाल में मजबूत राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। संधू ने श्री हरमंदिर साहिब सहित कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की सेवा का उल्लेख भी किया।

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