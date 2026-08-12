फरीदकोट जेल में बंद हवालाती की अस्पताल में मौत, बिगड़ी थी तबीयत; कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। फरीदकोट की केंद्रीय आधुनिक जेल में न्यायिक हिरासत में बंद एक हवालाती की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रेम नगर, कोटकपूरा निवासी भूपिंदर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। वह नशा तस्करी से जुड़े मामले में करीब तीन महीने से जेल में बंद था।

जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने भूपिंदर सिंह को 14 मई 2026 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत में पेश किए जाने के बाद 15 मई से वह केंद्रीय आधुनिक जेल में न्यायिक हिरासत में था।

खबरें और भी





