पंजाब के 13,500 गांव जगमगाएंगे, 470 करोड़ से लगेंगी 3 लाख सोलर लाइटें; चार महीने में पूरा होगा काम

राज्य ब्यूरो जागरण, चंडीगढ़। पंजाब के गांव अब सोलर लाइटों से रोशन होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 13,500 गांवों में तीन लाख सोलर लाइटें लगाने की योजना शुरू की है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

अमन अरोड़ा ने बताया कि सोलर लाइटें लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित कंपनियों को दी गई है। प्रोजेक्ट के तहत होने वाले खर्च का 70 प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को देनी होगी। कंपनियां लाइटों की स्थापना के साथ-साथ उनकी नियमित देखरेख और मेंटेनेंस भी करेंगी।

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