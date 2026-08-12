हवारा की पैरोल को लेकर गवर्नर से मिले CM मान, बीमार मां की देखभाल का दिया हवाला; फैसले पर नजर

रोहित कुमार, चंडीगढ़। जगतार सिंह हवारा को बीमार मां की देखभाल के लिए पैरोल दिए जाने का को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को इस मुद्दे को लेकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। हवारा की मां की बीमारी को देखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर पैरोल देने की मांग उठाई गई थी।

परिवार की ओर से कहा गया है कि बीमारी की स्थिति में मां को बेटे की जरूरत है। इसी आधार पर हवारा को कुछ समय के लिए पैरोल दिए जाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हवारा को पैरोल दिए जाने के मामले पर चर्चा की गई। हालांकि, मुलाकात के बाद इस संबंध में तत्काल कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया।

हवारा को पैरोल दिए जाने का मुद्दा सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हुई। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्यपाल से मिलने के बाद इस मामले को लेकर सरकार के रुख को लेकर भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

खबरें और भी





