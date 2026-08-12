पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर हाईकमान का मंथन, रंधावा-बाजवा-चन्नी दिल्ली में; आज वेणुगोपाल से हो सकती है बैठक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच पार्टी हाईकमान के स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस समय दिल्ली में हैं।