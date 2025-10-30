'अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, सात सालों से बहुत तंग...'; AAP नेता को गोली मारने के बाद बोले पूर्व DSP दिलशेर सिंह
रूपनगर में, आप नेता नितिन नंदा पर हमला करने वाले चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने कहा कि उन्हें अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। राणा ने कहा कि नंदा ने उन्हें सात साल से परेशान किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने नंदा को मारने की कोशिश की, भले ही वह बच गया।
अजय अग्निहोत्री, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। आप नेता नितिन नंदा पर गोलियां चलाने वाले चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पश्चातावा नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से नंदा को मार दिया था लेकिन फिर भी वो बच गया। उन्हें अपने किए पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्हें सात सालों से नंदा ने बेहद तंग किया हुआ था।
आनंदपुर साहिब में पत्रकारों से बातचीत में आरोपित दिलशेर सिंह राणा ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जब अब की ओर निधान बने अत ही तब रण में जूझ मरो। इस बंदे ने बहुत तंग कित्ता वा ता, सात सालों तों। कंप्लेंट पर कंप्लेट। झूठे केस और गालां (अपशब्द), फेसबुक ते गालां, प्रेस कांफ्रेसां च गालां। सो ऐह होणा ही सीगा। मैं तां अपने जाणे खत्म करके आया था, ओह फेर बच गया। और ये मेरा प्राइड है, मेरी छाती अज्ज ऐडी चोड़ी होई।
पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आपने कोई एक करोड़ पैसे लिए थे तो आरोपित पूर्व डीएसपी ने जवाब दिया कि आल रेडी एसएसपी रूपनगर चार बार इस कंप्लेंट को फाइल कर चुके हैं। ये सिविल नेचर है। नो रिग्रेट।
