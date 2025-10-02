बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 3 अक्टूबर को रोजगार कैंप का आयोजन; इन पदों पर होगी भर्ती
रूपनगर में बेरोजगार युवाओं के लिए 3 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। टैरेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर के 15-20 पदों पर भर्ती करेगी। ग्रेजुएट और कंप्यूटर कोर्स वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट हो। महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21-32 वर्ष और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 21-35 वर्ष है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो रूपनगर द्वारा साप्ताहिक प्लेसमेंट कैंप 3 अक्टूबर सुबह 10:00 बजे आयोजित किया जा रहा है।
कैंप लघु सचिवालय रूपनगर में संबंधित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास प्रशिक्षण अधिकारी रूपनगर प्रभजोत सिंह ने बताया कि इस कैंप में टैरेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पंजाब सेवा केंद्र) कंपनी द्वारा डाटा एंट्री आपरेटर के 15 से 20 पदों पर भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के लिए योग्यता ग्रेजुएट होना और 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स, साथ ही कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड होना लाजिमी है। महिला उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 14,732 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। नौकरी का स्थान रूपनगर जिले के विभिन्न शहरों रूपनगर, मोरिंडा, चमकौर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, नूरपुरबेदी और नंगल में होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कार्यालय समय के दौरान हेल्पलाइन नंबर 01881-222104 पर संपर्क कर सकते हैं।
