टेंट सिटी में मुफ्त सुविधाओं ने जीता लोगों का दिल, श्रद्धालु बोले- पंजाब सरकार के इंतजाम काबिले तारीफ

डिजिटल डेस्क, आनंदपुर साहिब। गुरु तेग बहादुर जी के समारोह के लिए पंजाब प्रशासन ने तीन बड़ी टैंट सिटी तैयार की है। इन टेंट सिटी में हजारों श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल मुफ्त आवास की व्यवस्था की गई है। सबसे खास बात यह है कि ये टैंट सिटी बेहद शानदार तरीके से बनाई गई है।

टेंट सिटी में ठहरे श्रद्धालुओं ने प्रशासन के इंतज़ामों की खूब तारीफ की है। आम लोगों को यहां बहुत सहूलियत मिली है। पूरी व्यवस्था निःशुल्क होने के बावजूद किसी भी तरह की कमी नहीं रखी गई है। हर टेंट में साफ-सुथरा और आरामदायक माहौल बनाया गया है।

प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए भी बढ़िया इंतज़ाम किए है। हर टैंट में गर्म कंबल और गद्दे दिए गए है। सर्दी के मौसम को देखते हुए टेंटों को इस तरह लगाया गया है कि अंदर ठंडी हवा न आ सके। रात में तापमान गिरने पर भी श्रद्धालु आराम से सो सकें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।

टैंट सिटी की बनावट देखकर लोग हैरान है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। हर टैंट में बिजली और लाइट की सुविधा है। शौचालय और स्नानघर भी साफ-सुथरे है। पीने के पानी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

परिवहन सुविधा भी पूरी तरह मुफ्त रखी गई है। टेंट सिटी से गुरुद्वारे तक जाने के लिए हर कुछ मिनट में शटल बस और ई-रिक्शा उपलब्ध है। श्रद्धालुओं को कहीं भी पैदल नहीं जाना पड़ता। यह सारी सेवा बिना किसी शुल्क के दी जा रही है।

टेंट सिटी में चिकित्सा सुविधा भी दी गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। दवाइयां भी मुफ्त में मिल रही है। बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था है। लंगर में गर्म और पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है।

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए है। पुलिस और स्वयंसेवक पूरे समय टेंट सिटी में तैनात है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। रात में भी पूरी रोशनी रहती है।