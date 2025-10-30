Punjab News: पूर्व DSP दिलशेर राणा गिरफ्तार, AAP नेता को मारी थी गोली; आत्मसमर्पण करने जा रहा था कोर्ट

जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। आप नेता नितिन नंदा को गोली मारने वाले चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा को रूपनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंदपुर साहिब में रूपनगर के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपित जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित राणा की जमीन नितिन नंदा ने खरीदी थी और बयाना करने के बाद दोनों पार्टियों के बीच बयाने के मुताबिक आगे सौदा मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों में विवाद लंबा चला गया। इस वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं।

एसएसपी खुराना ने बताया कि शिकायतें भी पैंडिंग हैं और एफआइआर भी दर्ज हुई हैं। दिलशेर सिंह राणा समेत चार आरोपितों रण बहादुर व राम सिंह और डॉ. अजय राणा के खिलाफ इरादा कत्ल और आर्मस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।