    Punjab News: पूर्व DSP दिलशेर राणा गिरफ्तार, AAP नेता को मारी थी गोली; आत्मसमर्पण करने जा रहा था कोर्ट

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    रूपनगर पुलिस ने आप नेता नितिन नंदा पर गोली चलाने के आरोप में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया है। जमीन के सौदे को लेकर विवाद के चलते राणा ने नंदा पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोलियां चलाईं। पुलिस ने राणा और उसके तीन साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 

    Punjab News: पूर्व DSP दिलशेर राणा गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। आप नेता नितिन नंदा को गोली मारने वाले चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा को रूपनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंदपुर साहिब में रूपनगर के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपित जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने जा रहा था।

    आरोपित राणा की जमीन नितिन नंदा ने खरीदी थी और बयाना करने के बाद दोनों पार्टियों के बीच बयाने के मुताबिक आगे सौदा मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों में विवाद लंबा चला गया। इस वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं।

    एसएसपी खुराना ने बताया कि शिकायतें भी पैंडिंग हैं और एफआइआर भी दर्ज हुई हैं। दिलशेर सिंह राणा समेत चार आरोपितों रण बहादुर व राम सिंह और डॉ. अजय राणा के खिलाफ इरादा कत्ल और आर्मस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

    आरोपित ने लाइसेंसी हथियार 32 बोर के साथ गोलियां चलाई। मौके से चलाए गए कारतूस और लाइव काटरेज भी बरामद किया गया है।