Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब IIT रोपड़ में पढ़ाएंगे NIA के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता, छात्रों को देंगे व्यावहारिक ज्ञान

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    पूर्व एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता अब आईआईटी रोपड़ में छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देंगे। वह अपने अनुभव और विशेषज्ञता से छात्रों को अवगत कराएंगे। आईआई ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एनआइए के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता अब आइआइटी रोपड़ में पढ़ाएंगे

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। एनआइए के पूर्व महानिदेशक और पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता ने आईआईटी रोपड़ में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद का कार्यभार संभाला है। दिनकर गुप्ता एक प्रतिष्ठित और सम्मानित पुलिस और सरकारी अधिकारी रहे हैं।

    गुप्ता इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में अपनी व्यापक विशेषज्ञता लेकर आए हैं, जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद-विरोधी उपाय, खुफिया जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से जुड़े मामलों की जांच, बुनियादी ढांचा और कॉर्पोरेट सुरक्षा, साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक नीति, रणनीतिक योजना और नवाचार शासन।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनका व्यापक अनुभव संस्थान में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा, जहां वे छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराने में मदद करेंगे। वे शिक्षा जगत, सरकार और रणनीतिक मामलों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिससे युवा प्रतिभाओं को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आवश्यक कौशल-आधारित ज्ञान प्राप्त होगा।

    प्रौद्योगिकी, नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्संबंधों पर छात्रों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के अलावा, वे आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एआई-आधारित कानून प्रवर्तन, खुफिया जानकारी का एकीकरण और विश्लेषण आदि से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं पर संकाय के साथ मिलकर काम करेंगे।

    गुप्ता का गौरवशाली करियर भारतीय पुलिस सेवा में 37 वर्षों (1987-2024) तक रहा है। जिसके बाद उन्होंने भारत की प्रमुख आतंकवाद-विरोधी एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

    उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य खुफिया, कानून प्रवर्तन, पुलिसिंग और आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण वीरता और सेवा के प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

    पुलिस में उनके अनुभव की प्रमुख उपलब्धियों में राष्ट्रीय सूचना एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक, पंजाब के डीजीपी, खुफिया महानिदेशक, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी (कानून व्यवस्था, सुरक्षा आदि) और खुफिया ब्यूरो में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्तियां शामिल हैं।

    मार्च 2024 में एनआइए से सेवानिवृत्ति के बाद से दिनकर गुप्ता सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों के माध्यम से सार्वजनिक नीति, रणनीतिक परामर्श और शासन में योगदान देना जारी रखे हुए हैं।

    इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में रणनीति, नवाचार और सार्वजनिक सेवाओं के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारियां, और सलाहकार (सुरक्षा) के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। वे कई प्रमुख कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कॉर्पोरेट नीति का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं।

    ये हैं उपलब्धियां

    गुप्ता ने वर्षों से शिक्षा, अध्यापन और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और अमेरिकन यूनिवर्सिटी (वाशिंगटन डीसी) में विजिटिंग एडजंक्ट प्रोफेसर थे। इसी तरह चेवनिंग गुरुकुल स्कालर (1999) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जुड़े रहे हैं।

    उनके करियर में स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के साथ प्रशिक्षण शामिल है। उन्हें वियना में इंटरपोल महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चुना गया था और ब्रिटेन क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस द्वारा भारतीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था।