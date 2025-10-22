रूपनगर में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध खनन के मास्टरमाइंड की करोड़ों की संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, रूपनगर। पंजाब में अवैध खनन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बुधवार को रूपनगर, नवांशहर, मोहाली और चंडीगढ़ में गैरकानूनी माइनिंग से जुड़े आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच किया है।

यह कार्रवाई बलजिंदर सिंह उर्फ अमन (निवासी नई चंडीगढ़) के खिलाफ की गई है। मामला माइन एंड मिनरल एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 159 (17 अक्तूबर 2023) से जुड़ा है। एफआइआर के अनुसार, आरोपियों ने उस जमीन पर अवैध खनन किया जो पहले डीएसपी जगदीश भोला ड्रग मनी केस में ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी थी। इसी जमीन पर दोबारा गैरकानूनी तरीके से मिट्टी और रेत की खुदाई कर फर्जी पर्चियां बनाकर क्रशरों को मैटीरियल बेचा गया।