Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रूपनगर में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध खनन के मास्टरमाइंड की करोड़ों की संपत्ति जब्त

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के रूपनगर और आसपास के इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई बलजिंदर सिंह उर्फ अमन के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई है। आरोप है कि आरोपियों ने ईडी द्वारा पहले जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया और फर्जी पर्चियों से मैटीरियल बेचा।

    prefferd source google
    Hero Image

    अवैध खनन मामले में ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपति (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। पंजाब में अवैध खनन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बुधवार को रूपनगर, नवांशहर, मोहाली और चंडीगढ़ में गैरकानूनी माइनिंग से जुड़े आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कार्रवाई बलजिंदर सिंह उर्फ अमन (निवासी नई चंडीगढ़) के खिलाफ की गई है। मामला माइन एंड मिनरल एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 159 (17 अक्तूबर 2023) से जुड़ा है। एफआइआर के अनुसार, आरोपियों ने उस जमीन पर अवैध खनन किया जो पहले डीएसपी जगदीश भोला ड्रग मनी केस में ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी थी। इसी जमीन पर दोबारा गैरकानूनी तरीके से मिट्टी और रेत की खुदाई कर फर्जी पर्चियां बनाकर क्रशरों को मैटीरियल बेचा गया।