Punjab News: हरचरण भुल्लर के सस्पेंड के बाद DIG नानक सिंह ने संभाला चार्ज, भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ था गिरफ्तार
रूपनगर रेंज के नए डीआईजी नानक सिंह ने पदभार संभाल लिया है। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना और एसपी अरविंद मीणा ने उनका स्वागत किया। पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। रूपनगर रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने शुक्रवार दोपहर बाद अपना चार्ज संभाल लिया। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना और एसपी (एच) अरविंद मीणा ने डीआईजी का गुलदस्ता देकर स्वागत किया।
रूपनगर रेंज के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद भुल्लर को सस्पेंड कर दिया गया था। तबसे डीआईजी का पद खाली था।
