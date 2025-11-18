पंजाब में गो तस्करी का भंडाफोड़, पराली के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थीं गाय; ड्राइवर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब (रूपनगर)। मौड़ा टोल प्लाजा के पास रविवार देर रात गो रक्षा दल के जिला प्रधान निक्सन कुमार ने अपनी टीम के साथ गो तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया। गो रक्षा दल ने पुलिस की मदद से एक 407 टैंपो को काबू किया। इसमें पराली के नीचे छिपाकर सात गोवंश तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे।

पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में पराली से ढककर गोवंश की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो गो रक्षा दल ने वाहन को घेर लिया। वाहन को मुहम्मद बिलाल पुत्र फकीर मुहम्मद निवासी जम्मू-कश्मीर चला रहा था।

उसके साथ एक अज्ञात क्लीनर भी मौजूद था। जब वाहन की तलाशी ली गई, तो पराली के नीचे गोवंश बंधे हुए हालत में मिले। गाड़ी में न पानी का और न ही चारे का कोई इंतजाम था। इससे साफ पता चलता है कि इन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। मुहम्मद बिलाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया व अज्ञात कंडक्टर मौके से फरार हो गया।

थाना कीरतपुर साहिब की पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निक्सन कुमार ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले भी एक बड़े ट्रक में भारी संख्या में गोवंश को आलुओं के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। उसे कीरतपुर साहिब थाना पुलिस ने पकड़ा था और वह वाहन आज भी थाने में खड़ा है।