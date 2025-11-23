सीएम सुक्खू ने भी चंडीगढ़ पर जताया हक, आनंदपुर साहिब में शहीदी समागमों का हिस्सा बनने पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री 

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चल रही चर्चाओं के बीच रविवार को आनंदपुर साहिब पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी खुले शब्दों में चंडीगढ़ पर हिमाचल का अधिकार जताते हुए नई चर्चाओं को बल दे दिया।

हिमाचल के मुख्यमंत्री शहीदी शताब्दी को लेकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में माथा टेकने आए हुए थे। पत्रकारों से बात करते सुक्खू ने कहा कि पंजाब के पुनर्गठन के वक्त जैसे हरियाणा राज्य पंजाब से निकला ठीक उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि इसलिए चंडीगढ़ पर जितना अधिकार पंजाब व हरियाणा राज्य का है उतना ही हिमाचल प्रदेश का भी है।