सीएम सुक्खू ने भी चंडीगढ़ पर जताया हक, आनंदपुर साहिब में शहीदी समागमों का हिस्सा बनने पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री
आनंदपुर साहिब में, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पुनर्गठन के समय हरियाणा की तरह हिमाचल भी अस्तित्व में आया, इसलिए चंडीगढ़ पर उसका भी उतना ही अधिकार है। सुक्खू गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शहीदी शताब्दी पर माथा टेकने आए थे। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उनका सम्मान किया।
संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चल रही चर्चाओं के बीच रविवार को आनंदपुर साहिब पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी खुले शब्दों में चंडीगढ़ पर हिमाचल का अधिकार जताते हुए नई चर्चाओं को बल दे दिया।
हिमाचल के मुख्यमंत्री शहीदी शताब्दी को लेकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में माथा टेकने आए हुए थे। पत्रकारों से बात करते सुक्खू ने कहा कि पंजाब के पुनर्गठन के वक्त जैसे हरियाणा राज्य पंजाब से निकला ठीक उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि इसलिए चंडीगढ़ पर जितना अधिकार पंजाब व हरियाणा राज्य का है उतना ही हिमाचल प्रदेश का भी है।
नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि आज पूरी मानवता गुरु महाराज के बलिदान को कोटी-कोटी नमन करती है। इस दौरान सुक्खू का ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा तथा ऊना के विधायक विवेक शर्मा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
