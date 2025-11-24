'पंजाब के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...', चंडीगढ़ विवाद पर डॉ. दलजीत सिंह चीमा की तीखी प्रतिक्रिया

संवाद सहयोगी, रूपनगर। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में लेने के लिए संविधान की धारा 240 में शोध करने के उद्देश्य से 131 वां संशोधन बिल लाने की कोशिश की गई है जोकि अब राजसी क्षेत्रों में मुद्दा बन गया है।

इस मुिद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते शिअद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री ड. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ बड़ा धक्का करने की कोशिश की जा रही है जिसे पंजाब की जनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शिअद द्वारा चंडीगढ़ में कोर कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें केंद्र के ऐसे धक्कों को रोकने पर गंभीरता से विचार करने के साथ ठोस फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हैरानी तो इस बात की है कि केंद्र सरकार उस वक्त पंजाब के साथ धक्का करने की कोशिश करने में लगी है जब सारा देश श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350 साला शहीदी शताब्दी मना रहा है, विभिन्न राज्यों के साथ साथ विभिन्न शहरों से नगर कीर्तन सजाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संगत नगर कीर्तनों में शिरकत करते हुए आनंदपुर साहिब सजदा करने आ रही है जबकि ऐसे मौके संगतों एवं पंजाबियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार गुरु महाराज की शहीदी शताब्दी का सम्मान करते हुए कोई घोषणा करेगी लेकिन केंद्र सरकार पंजाब के साथ धक्का करने में लगी हुई है।