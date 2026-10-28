चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर हादसा, सतिंदर सरताज के शो का साउंड सिस्टम ला रही गाड़ी रूपनगर में खाई में गिरी; 4 की मौत

जागरण संवाददाता, कीरतपुर साहिब (रूपनगर)। चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली मुख्य मार्ग पर स्थित गांव देहणी के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साउंड सिस्टम का सामान लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते बचाव दल मौके पर पहुंचा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, साउंड सिस्टम से लदी गाड़ी में सवार लोग कुल्लू में दशहरा मेले के दौरान प्रसिद्ध पंजाबी गायक सतिंदर सरताज के कार्यक्रम के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गांव देहणी के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोगों की जान चली गई।