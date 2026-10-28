पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश! लुधियाना के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब पर फायरिंग; दो दिन में दूसरी वारदात

संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। शरारती तत्वों द्वारा पंजाब के माहौल को खराब करने के इरादे से गुरुद्वारों को निशाने पर लिया जा रहा है । 2 दिन में जगराओं के दो गुरुद्वारा सहिब में फायरिंग होने की घटना सामने आई। मंगल-बुधवार की दरमियां वाली रात गांव गगडा के नजदीक गुरुद्वारा गोपाल सर साहिब में फायरिंग की गई ‌और अब बुधवार की सुबह रायकोट क्षेत्र के गांव राजोआना कलां में गुरुद्वारा मंजी साहिब में फायरिंग की गई।

इन घटनाओं ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी संगठित साजिश का संबंध है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

जगराओं के गांव गगड़ा स्थित गुरुद्वारा साहिब में फायरिंग की घटना की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि रायकोट के गांव राजोआणा कलां स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब में बुधवार तड़के करीब तीन बजे नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दीं। हमलावर बाइक पर आये थे और मोड़ पर बाइक छुपाकर गुरुद्वारा परिसर में दाखिल हुए और गोलियां चलाकर फरार हो गए।