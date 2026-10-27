लुधियाना में गुरुद्वारा भगत धन्ना जी के गेट पर फायरिंग, बदमाश ने धमकी भरी चिट्ठी फेंकी; CCTV में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं के अंतर्गत आने वाले गांव गगड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात बदमाश ने गुरुद्वारा साहिब भगत धन्ना जी के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके पर एक धमकी भरी चिट्ठी फेंककर फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही लुधियाना देहात पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर गहन छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस गांव में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बदमाश किस रास्ते से आया था और वारदात के बाद किस तरफ भागा है।