रावण के पुतले पर मुख्यमंत्री मान, मेयर और विधायक की तस्वीरें लगाईं, लुधियाना में अकाली पार्षद समेत 7 पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, लुधियाना। दशहरे पर रावण के पुतले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, लुधियाना की मेयर और हलका पूर्वी के विधायक की तस्वीरें लगाकर दहन करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। थाना टिब्बा की पुलिस ने बीते मंगलवार 27 अक्टूबर को शिकायत और इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर एक अकाली पार्षद/नेता समेत पांच नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता नीरज चोपड़ा ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 को दशहरे की रात करीब आठ बजे आरोपितों ने रावण के पुतले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, लुधियाना की मेयर और हलका पूर्वी के विधायक की तस्वीरें लगाई थीं।