फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर एक्सटेंशन! होशियारपुर के स्वास्थ्य विभाग में मामले की जांच हुई शुरू

हजारी लाल, होशियारपुर। सिविल सर्जन कार्यालय में 60 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांगता का प्रमाणपत्र दिखाकर दो साल की एक्सटेंशन लेने के मामले में जांच शुरू हो गई है। दैनिक जागरण के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। अब कमेटी ने सहायक सीनियर देवेंद्र कुमार भट्टी से पूरे प्रकरण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

विभाग की जांच का केंद्र दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दोबारा हुई दृष्टि की जांच और एक्सटेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया है। दैनिक जागरण ने दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस मामले का खुलासा किया था कि किस तरह 60 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दो साल की एक्सटेंशन हासिल की गई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई और अब संबंधित कर्मचारी से जवाब तलब किया गया है।