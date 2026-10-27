राजस्थान से पानी का पैसा मांगेगा पंजाब, उझ परियोजना जल्द पूरी करने और यमुना जल पर कानूनी लड़ाई का प्रस्ताव

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को पानी के मुद्दे पर कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने राजस्थान को दिए जा रहे पानी की कीमत पंजाब को दिलाने, पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने के लिए उझ बहुउद्देशीय परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और यमुना नदी के पानी पर राज्य के अधिकार के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

प्रस्तावों में कहा गया कि पंजाब खुद गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जबकि राज्य का पानी दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। गोयल ने कहा कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियां राजस्थान से होकर नहीं गुजरतीं, इसलिए राजस्थान रिपेरियन राज्य नहीं है। इसके बावजूद दशकों से पंजाब का पानी राजस्थान को मुफ्त में दिया जा रहा है।

इससे राजस्थान राजस्व कमा रहा है, जबकि पंजाब को अपने जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्ताव में मांग की गई कि राजस्थान सरकार पंजाब को दिए जाने वाले पानी की कीमत चुकाए। केंद्र सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में राजस्थान को दिए जाने वाले पानी का भुगतान हर साल पंजाब को मिले।

यमुना के पानी के लिए कानूनी लड़ाई का विकल्प गोयल ने कहा कि पंजाब का यमुना नदी के पानी पर ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार है। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से पहले यमुना अविभाजित पंजाब में बहती थी। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से 25 अप्रैल 2025 को पंजाब की ओर से दायर शिकायत पर जल्द फैसला लेने और वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित करने की मांग की गई। यदि केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, तो पंजाब सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए।

इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री माताएं-धीयां योजना, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, खेतीबाड़ी के लिए मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री सेहत योजना, आम आदमी क्लीनिक, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, तीर्थ यात्रा योजना और डेयरी से जुड़ी वित्तीय योजनाएं जारी रखने का प्रस्ताव पेश किया। इसके लिए पंजाब बजट में प्रावधान रखने की बात कही गई। प्रस्ताव में कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की टिप्पणियों की निंदा भी की गई।

राणा गुरजीत का तंज: 'मित्रां दा न चलदा है' कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने भाजपा या अकाली दल में शामिल होने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा, 'एक बात तो मानते हो कि मित्रां दा न चलदा है।' विधानसभा में मीडिया ने उनसे पूछा था कि उनके भाजपा या अकाली दल में जाने की चर्चा क्या वह खुद चलवाते हैं या कोई और। भाजपा के वरिष्ठ नेता से मिलने के सवाल पर उन्होंने पलटकर पूछा, 'भाजपा का सीनियर लीडर है कौन?'

अपने बेटे का जिक्र करते हुए राणा ने कहा कि वह आजाद है, लेकिन उसकी सोच कांग्रेस वाली है। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी तंज कसा कि उनके अपने कांग्रेस के लोगों को भी खुशी हुई है कि वह जा रहे हैं।