पंजाब में ECI ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, अधिकारियों के तबादले के निर्देश; 30 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों की तैनाती निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए और उन्हें उनके गृह जिलों में तैनात न रखा जाए।

27 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुसार, जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या 31 मार्च 2027 तक तीन साल पूरे कर लेंगे, उन्हें संबंधित जिले से स्थानांतरित करना होगा।