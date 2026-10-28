होशियारपुर जेल में बंद गैंगस्टर आशीष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस का था आरोपी

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपित और नामी गैंगस्टर भुवनेश चोपड़ा उर्फ आशीष की होशियारपुर जेल में मौत हो गई। कुछ समय से बीमार चल रहे आशीष की रात को तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।