Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CBI ने निलंबित DIG भुल्लर के फार्म हाउस पर मारा छापा, 6 घंटे चला तलाशी अभियान; मच गई अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने माछीवाड़ा के पास उनके 55 एकड़ के फार्महाउस पर छापा मारा, जहाँ छह घंटे तक तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। भुल्लर ने यह कृषि भूमि पांच-छह साल पहले खरीदी थी और खुद खेती करते थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    CBI ने निलंबित DIG भुल्लर के फार्म हाउस पर मारा छापा। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, श्री माछीवाड़ा साहिब। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार सुबह को सीबीआइ की एक टीम ने माछीवाड़ा के निकट गांव मंड शेरियां में भुल्लर के फार्महाउस पर छापा मारा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    55 एकड़ के फार्महाउस पर सीबीआई की टीमें तीन गाड़ियों में सुबह 11 बजे पहुंच गईं। टीम में शामिल करीब 10 अधिकारियों ने छह घंटे तक फार्महाउस में तलाशी ली। टीम ने कुछ जगहों पर ताले भी तोड़े और देर शाम पांच बजे तक फार्महाउस में मौजूद रहे। छापामारी के बाद सीबीआइ अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि तलाशी में उन्हें कोई आपत्तिजनक सामान या दस्तावेज नहीं मिला।

    जब उनसे पूछा गया कि सीबीआइ ने भुल्लर की और कितनी संपत्तियां बरामद की हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि माछीवाड़ा इलाके में सिर्फ गांव मंड शेरियां की संपत्ति की ही पहचान हुई है, इसके अलावा अभी किसी संपत्ति की जानकारी नहीं है।

    भुल्लर खुद 55 एकड़ जमीन पर करते हैं खेती

    रोपड़ रेंज के डीआइजी रहे हरचरण सिंह भुल्लर ने लगभग पांच-छह वर्ष पहले गांव मंड शेरियां में यह कृषि योग्य जमीन खरीदी थी। भुल्लर यहां खुद खेती करवाते थे और जब भी उन्हें अपनी ड्यूटी से फुर्सत मिलती, वह फार्महाउस आकर फसलों की देखभाल करते थे। सीबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार 55 एकड़ के फार्महाउस में धान की कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। शुक्रवार को छापामारी के कारण अफरा-तफरी मच गई।