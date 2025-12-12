रूपनगर: कार चालक ने बाइक सवार का मारी टक्कर, हादसे में एक की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, चमकौर साहिब (रूपनगर)। बेला रूपनगर सड़क पर पड़ते गांव बलरामपुर के बस स्टैंड के नजदीक एक कार चालक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इसके कारण मोटरसाइकिल के पीछे बैठे 17 वर्षीय नौजवान की गंभीर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक घटना स्थल से फरार हो गया।

पुलिस चौकी बेला के इंचार्ज एएसआइ सुखविंदर सिंह ने बताया कि आकाशदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी गांव बड़ा मक्कोवाल थाना चमकौर साहिब ने बताया कि वह अपने दोस्त कमलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव बड़ा मक्कोवाल के साथ मोटरसाइकिल पर किसी निजी काम के लिए गांव से रूपनगर गए थे।

मोटरसाइकिल को वह खुद चला रहा था, जबकि कमलजीत सिंह उसके पीछे पैठा था। जब वह मक्केवाल की ओर जा रहे थे, तो पीछे से आई एक कार (पीबी 12 क्यू 4168) ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके कारण कमलजीत सड़क पर गिर गया कार उस पर से निकल गई। चालक ने थोड़ी दूर जाकर अपने कार रोकी और फिर फरार हो गया।

आकाशदीप सिंह से हादसे की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंच कमलजीत सिंह को सिविल अस्पताल रूपनगर में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके उपरांत शव को सरकारी सिविल अस्पताल रूपनगर की मोर्चरी में रखवा दिया।