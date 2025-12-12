Language
    रूपनगर: कार चालक ने बाइक सवार का मारी टक्कर, हादसे में एक की दर्दनाक मौत

    By Arun Kumar Puri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    रूपनगर के बेला मार्ग पर बलरामपुर के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 17 वर्षीय कमलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक फरार हो गय ...और पढ़ें

    रूपनगर: कार चालक ने बाइक सवार का मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, चमकौर साहिब (रूपनगर)। बेला रूपनगर सड़क पर पड़ते गांव बलरामपुर के बस स्टैंड के नजदीक एक कार चालक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इसके कारण मोटरसाइकिल के पीछे बैठे 17 वर्षीय नौजवान की गंभीर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक घटना स्थल से फरार हो गया।

    पुलिस चौकी बेला के इंचार्ज एएसआइ सुखविंदर सिंह ने बताया कि आकाशदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी गांव बड़ा मक्कोवाल थाना चमकौर साहिब ने बताया कि वह अपने दोस्त कमलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गांव बड़ा मक्कोवाल के साथ मोटरसाइकिल पर किसी निजी काम के लिए गांव से रूपनगर गए थे।

    मोटरसाइकिल को वह खुद चला रहा था, जबकि कमलजीत सिंह उसके पीछे पैठा था। जब वह मक्केवाल की ओर जा रहे थे, तो पीछे से आई एक कार (पीबी 12 क्यू 4168) ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके कारण कमलजीत सड़क पर गिर गया कार उस पर से निकल गई। चालक ने थोड़ी दूर जाकर अपने कार रोकी और फिर फरार हो गया।

    आकाशदीप सिंह से हादसे की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंच कमलजीत सिंह को सिविल अस्पताल रूपनगर में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके उपरांत शव को सरकारी सिविल अस्पताल रूपनगर की मोर्चरी में रखवा दिया।

    एएसआइ ने बताया कि आकाशदीप के बयान के आधार पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आकाशदीप सिंह ने बताया कि मृतक के अभिभावक बहुत गरीब हैं और दिहाड़ी करके ही घर का गुजारा करते हैं और कमलजीत भी मजदूरी करता था।