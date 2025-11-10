आनंदपुर साहिब को 'स्मार्ट' बनाने की मुहिम, मंत्री बैंस ने जत्थेदार गड़गज को सौंपा 'विकास रिपोर्ट कार्ड'; सर्वधर्म सम्मेलन का VIP न्योता

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के साथ तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मुलाकात की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मुलाकात दौरान सिंह साहिब को पंजाब सरकार द्वारा आनंदपुर साहिब और नजदीक इलाकों में करवाए जा रहे कार्यों और चल रही तैयारियों संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उनके साथ पर्यटक विभाग के सलाहकार दीपक बाली भी मौजूद थे। इसके बार में विवरण देते बैंस ने बताया कि सिंह साहिब को पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे समागमों में और खास करके 23 नवंबर को होने वाले सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए नम्रता सहित निवेदन किया गया।