आनंदपुर साहिब को 'स्मार्ट' बनाने की मुहिम, मंत्री बैंस ने जत्थेदार गड़गज को सौंपा 'विकास रिपोर्ट कार्ड'; सर्वधर्म सम्मेलन का VIP न्योता
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज से मुलाकात कर उन्हें आनंदपुर साहिब में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने जत्थेदार को सर्व धर्म सम्मेलन समेत अन्य समागमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मंत्री बैंस ने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही सुविधाओं, जैसे सड़कों की मरम्मत और टेंट सिटी के बारे में भी बताया।
संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के साथ तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मुलाकात की गई।
इस मुलाकात दौरान सिंह साहिब को पंजाब सरकार द्वारा आनंदपुर साहिब और नजदीक इलाकों में करवाए जा रहे कार्यों और चल रही तैयारियों संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उनके साथ पर्यटक विभाग के सलाहकार दीपक बाली भी मौजूद थे। इसके बार में विवरण देते बैंस ने बताया कि सिंह साहिब को पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे समागमों में और खास करके 23 नवंबर को होने वाले सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए नम्रता सहित निवेदन किया गया।
उन्होंने बताया कि शहीदी समागमों से पहले आनंदपुर साहिब के आसपास की सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। सड़कों पर लाइटें और ब्लिंकर लाइटों का काम मुकम्मल हो चुका है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी का काम चल रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की बड़ी आमद को मुख्य रखते हुए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
