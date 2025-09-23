हजारों संगतों ने किए डेरा प्रमुख के दर्शन, पंजाब के मंत्री बैंस के परिवार ने भी लिया आशीर्वाद

डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने आनंदपुर साहिब के गांवों में डेरा ब्यास केंद्रों का दौरा किया और हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के गांव गंभीरपुर में उनके घर जाकर परिवार को आशीर्वाद दिया। ढिल्लों ने दड़ौली भनाम और अगमपुर केंद्रों पर भी संगत को दर्शन दिए। इस अवसर पर हरजोत सिंह बैंस और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जागरण टीम, रूपनगर/आनंदपुर साहिब। डेरा बयास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों आनंदपुर साहिब के गांव भनाम, दड़ौली और अगमपुर में डेरा ब्यास सेंटरों पर पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों संगत को दर्शन दिए। दौरे दौरान डेरा प्रमुख कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के जद्दी गांव गंभीरपुर में उनके गृह में पहुंचे।

परिवार ने डेरा प्रमुख से आशीर्वाद लिया। बाजा जी ने करीब बीस मिनट का समय बैंस परिवार के साथ बिताया और संगत को भी दर्शन दिए। ढिल्लों पहले भी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के चंडीगढ़ स्थित निवास में दर्शन दे चुके हैं। इस दौरे दौरान बाबा जी गांव दड़ौली, भनाम और अगमपुर सेंटरों में भी पहुंचे।

वहां भी हजारों की संख्या में संगत को दर्शन दिए। इस मौके पर हरजोत सिंह बैंस भी उनके साथ थे। हलके के कई गांवों में डेरा ब्यास के सत्संग घर चल रहे हैं। जहां समय समय पर संगत सत्संग करने के लिए पहुंचती हैं।