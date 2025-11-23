रुपनगर: भाखड़ा बांध सुरक्षा चेक पोस्ट पर चली गोली, ASI की मौके पर मौत; जांच में जुटी पुलिस
पंजाब के भाखड़ा बांध सुरक्षा चेक पोस्ट बरमला में एएसआई अमरचंद की गोली लगने से दुखद मौत हो गई। घटना तड़के हुई जब एक अन्य पुलिसकर्मी ने उन्हें लहूलुहान पाया। जांच में पता चला कि अमरचंद को जारी एसएलआर वेपन से ही गोली चली। पुलिस घटना की जांच कर रही है, जबकि भाखड़ा बांध पर सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, नंगल। भाखड़ा बांध की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के चेक पोस्ट बरमला में रविवार तड़के हुई फायरिंग की घटना में एएसआई अमर चंद की मौत हो गई। तड़के करीब साढ़े पांच बजे यह घटना उस समय सामने आई जब पुलिस का दूसरा कर्मचारी ड्यूटी संभालने चेक पोस्ट पर पहुंचा।
अंदर प्रवेश करते ही उसने अमर चंद को गोली लगने से लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरा पाया। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार तड़के 5.15 बजे पर अमर चंद ने भाखड़ा बांध की ओर जा रही सीआईएसएफ के कर्मचारियों की बस की बैरियर पर एंट्री की थी। इसके बाद वह बैरक में गए और ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को तैयारी करने को कहा।
फिर वह स्वयं चेक पोस्ट पर वापस लौट गए। कुछ समय बाद जब दूसरा कर्मचारी पहुंचा तो अमरचंद मृत अवस्था में मिले। अमरचंद को मिले एसएलआर के वैपन से ही गोली चली है।
नंगल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई केशव कुमार के अनुसार अचानक गोली चलने से हुई मौत के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि भाखड़ा बांध की सुरक्षा में वर्षों से सख्त प्रोटोकॉल लागू हैं और पहली बार इस तरह से गोली लगने से किसी सुरक्षा कर्मचारी की मौत हुई है।
