अरविंद केजरीवाल ने शीशगंज साहिब में टेका माथा, बोले- श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित ड्रोन शो बेहद दिव्य और अद्भुत

श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित ड्रोन शो अत्यंत दिव्य और अद्भुत रहा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर उनके जीवन, त्याग और महान बलिदान की झलकियां आकाश में साकार होते देख मन भाव-विभोर हो उठा। इस पवित्र दृश्य का साक्षी बनना मेरे लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव रहा।

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार पिछले कुछ महीनों से गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी पर्व की तैयारियां श्रद्धा और सम्मान के साथ कर रही थी।

पंजाब सरकार द्वारा दिए गए निमंत्रण पर उन्हें श्री आनंदपुर साहिब और ऐतिहासिक गुरुद्वारों, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और भोरा साहिब में नतमस्तक होने का अवसर मिला। इसके लिए वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं।

पंजाब सरकार ने इस समारोह पर विधानसभा का एक दिवसीय सेशन बुलाया था, जिसमें उन्होंने देश-विदेश से आई नानक नाम लेवा संगतों से श्री अमृतसर साहिब साबो की तलवंडी और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहरों का दर्जा देने की मांग की थी, जिसे पंजाब सरकार ने पूरा किया और समारोह मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में बुलाई गई विधानसभा में ऐतिहासिक कानून पास किया गया।