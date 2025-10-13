Language
    Punjab News: रूपनगर में खाद के साथ जबरन बूस्टर बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक्शन, केस दर्ज कर जांच शुरू  

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    रूपनगर में किसानों से खाद के साथ जबरदस्ती बूस्टर बेचने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य कृषि अफसर डॉ. गुरमेल सिंह ने डिस्ट्रीब्यूटर मनप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि किसानों के साथ लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    खाद के साथ जबरन बूस्टर बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक्शन। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। जिले में पिछले लंबे समय से किसानों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा खाद के साथ धक्के से बूस्टर बेचने के नाम पर की जा रही लूट का मामला उजागर होने के बाद कृषि विभाग के मुख्य कृषि अफसर डॉ. गुरमेल सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी में रैक हैंडलर मनप्रीत सिंह (सोई खेती सेवा केंद्र) के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।

    जिला रूपनगर के इतिहास में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ पहली बार किसी कृषि अधिकारी ने मामला दर्ज करवाने की हिम्मत दिखाई है। मामला दर्ज होने के बाद हलका विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने विशेष रूप से प्रेस कांफ्रेंस करते खुलासा किया कि पिछले लंबे अरसे से किसानों के साथ लूट का क्रम जारी थी जिसके अनुसार किसानों को खाद के साथ विभिन्न प्रोड्क्ट धक्के से बेचे जा रहे थे।

    उन्होंने बताया कि खाद के साथ जबरी बेचे जाने वाले कई प्रोड्क्ट तो ऐसे भी हैं जिनकी कीमत खाद की बोरी से भी अधिक है। विधायक ने कहा कि इस धक्केशाही को लेकर अकसर खाद रिटेलरों तथा किसानों में गर्मा-गर्मी भी चलती रहती थी जबकि सच्चाई यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा खाद विक्रेताओं एवं रिटेलरों को धक्के से विभिन्न प्रोड्क्ट टैग करके सप्लाई करते रहे हैं जिसके चलते रिटेलर भी किसानों को उक्त प्रोड्क्ट देने के लिए मजबूर होते रहे हैं।

    विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी स्तर पर किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा न ही किसी स्तर पर किसानों की लूट होनी चाहिए।

    इसके साथ किसानों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी जमीनी स्तर पर उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ लूट को अंजाम देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है जिसकी अब गहराई से जांच की जाएगी तथा दावा किया कि लूट का धंधा चलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    उन्होंने खाद की बिक्री करने वाले रिटेलरों को चेताया कि अभी उनके पास मौका है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर खाद के साथ धक्के से अन्य प्रोड्क्ट बेचने को मजबूर करता है उसकी शिकायत बिना देरी कृषि विभाग को करें ताकि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।