आनंदपुर साहिब में सिर में गोली लगने से बुरी तरह घायल AAP नेता, रिटायर्ड DSP पर क्यों लगा हमले का इल्जाम?

जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। आम आदमी पार्टी के आनंदपुर साहिब से वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन नंदा पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी।

गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने नितिन नंदा पर गोली चला दी।

नंदा और राणा के बीच पुरानी रंजिश है और यह भी पता चला है कि इनमें लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही। नितिन नंदके सिर में गोली लगी है।