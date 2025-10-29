Language
    आनंदपुर साहिब में सिर में गोली लगने से बुरी तरह घायल AAP नेता, रिटायर्ड DSP पर क्यों लगा हमले का इल्जाम?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    रूपनगर के आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी दिलशेर सिंह राणा पर गोली चलाने का आरोप है। पुरानी रंजिश और लेन-देन के विवाद के चलते यह हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दीं (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। आम आदमी पार्टी के आनंदपुर साहिब से वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन नंदा पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी।

    गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने नितिन नंदा पर गोली चला दी।

    नंदा और राणा के बीच पुरानी रंजिश है और यह भी पता चला है कि इनमें लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही। नितिन नंदके सिर में गोली लगी है।

