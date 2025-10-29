Punjab News आनंदपुर साहिब में शादी में खाना खा रहे थे AAP नेता, उसी वक्त पूर्व DSP ने उतार दी सिर में गोली; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। जिस समय पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने गोलियां चलाईं तब आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन नंदा अपने गांव अगमपुर में मंदिर में गांव की लड़की के विवाह समागम में भोजन ग्रहण कर रहे थे।

नंदा के भाई हरी कृष्ण नंदा ने बताया कि दोपहर दो बजे के करीब पूर्व डीएसपी ने गोलियां चलाईं। दो गोलियां नंदा पर चलाईं। जिसमें से एक गोली सिर में लगी। सिर के पिछले हिस्से में गोली फंसे होने की सूचना है। फिलहाल नंदा बेसुध नहीं हुए।

बल्कि बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद पूर्व डीएसपी ने हवा में भी गोलियां चलाईं। जिससे कि उसे पकड़ने के लिए कोई न आए। वहां से फिर पूर्व डीएसपी नोवा कार में भाग गया। नितिन नंदा को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया।