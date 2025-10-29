Punjab News आनंदपुर साहिब में शादी में खाना खा रहे थे AAP नेता, उसी वक्त पूर्व DSP ने उतार दी सिर में गोली; हालत गंभीर
पंजाब के आनंदपुर साहिब के अगमपुर गांव में पूर्व DSP दिलशेर सिंह राणा ने AAP नेता नितिन नंदा पर विवाह समारोह में दो गोलियां चलाईं। एक गोली सिर में लगी, नंदा बातचीत कर रहे हैं लेकिन PGI चंडीगढ़ रेफर हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
जागरण संवाददाता, आनंदपुर साहिब\रूपनगर। जिस समय पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह राणा ने गोलियां चलाईं तब आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन नंदा अपने गांव अगमपुर में मंदिर में गांव की लड़की के विवाह समागम में भोजन ग्रहण कर रहे थे।
नंदा के भाई हरी कृष्ण नंदा ने बताया कि दोपहर दो बजे के करीब पूर्व डीएसपी ने गोलियां चलाईं। दो गोलियां नंदा पर चलाईं। जिसमें से एक गोली सिर में लगी। सिर के पिछले हिस्से में गोली फंसे होने की सूचना है। फिलहाल नंदा बेसुध नहीं हुए।
बल्कि बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद पूर्व डीएसपी ने हवा में भी गोलियां चलाईं। जिससे कि उसे पकड़ने के लिए कोई न आए। वहां से फिर पूर्व डीएसपी नोवा कार में भाग गया। नितिन नंदा को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
जहां से डाक्टरों ने नंदा को पीजीआइ चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया। डाक्टरों के मुताबिक अभी गोली का इंपेक्ट नहीं है। लेकिन गोली का इंफेक्शन दिमाग में कोई खराबी दे सकता है।
जान को भी खतरा हो सकता है। डीएसपी जशनदीप सिंह ने नितिन नंदा को गोली लगने की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर जाकर वो तफ्तीश कर रहे हैं। नंदा और पूर्व डीएसपी दोनों ही गांव अगमपुर के रहने वाले हैं। दिलशेर सिंह राणा गांव की महिला सरपंच के जेठ हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।