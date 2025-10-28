तजाकिस्तान में फंसे रूपनगर जिले के 7 नौजवान लौटे, लालपुरा ने मोदी सरकार का जताया आभार

जागरण संवाददाता, रूपनगर। सोमवार रात रूपनगर जिले के सात पंजाबी नौजवानों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। रूपनगर के आशीर्वाद होटल में भारतीय जनता पार्टी के रूपनगर जिला अध्यक्ष अजयवीर सिंह लालपुरा की अगुआई में भाजपा वर्करों नौजवानों का स्वागत किया।

तजाकिस्तान से लौटे जिले के गांव बैसां के हरविंदर सिंह, हरदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह, रायपुर के अमरजीत सिंह, ढेर के अवतार सिंह, मोड़ा के रवींद्र सिंह और घनौली के मनजीत सिंह की आंखों में खुशी दिखी। अजयवीर सिंह लालपुरा ने कहा कि यह नौजवान रोजगार की तलाश में एजेंटों के माध्यम से तजाकिस्तान गए थे।

वहां जाकर उन्हें ड्राइविंग के बजाय मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर किया गया। जिन गाड़ियों पर उन्हें काम करना था, वे दो साल से कबाड़ हालत में खड़ी थीं। आर्थिक संकट के कारण ये सभी नौजवान खाने तक को तरस गए और परिवारों से संपर्क टूट गया था।

अजयवीर सिंह लालपुरा ने कहा कि वो किसी क्रेडिट वार में नहीं हैं। आप पार्टी से संबंधित लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग को चाहिए कि अपनी सरकार में इन नौजवानों के रूपये एजेंटों से वापस दिलाए जाएं और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए।