    तजाकिस्तान में फंसे रूपनगर जिले के 7 नौजवान लौटे, लालपुरा ने मोदी सरकार का जताया आभार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:48 AM (IST)

    रूपनगर जिले के सात युवक, जो रोजगार के लिए तजाकिस्तान गए थे, सुरक्षित वापस लौट आए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। युवकों को वहां ड्राइविंग की जगह मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। भाजपा नेता अजयवीर सिंह लालपुरा ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि गरीब लोगों को लूटने से बचाया जा सके। युवकों ने लालपुरा का धन्यवाद किया और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। सोमवार रात रूपनगर जिले के सात पंजाबी नौजवानों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। रूपनगर के आशीर्वाद होटल में भारतीय जनता पार्टी के रूपनगर जिला अध्यक्ष अजयवीर सिंह लालपुरा की अगुआई में भाजपा वर्करों नौजवानों का स्वागत किया।

    तजाकिस्तान से लौटे जिले के गांव बैसां के हरविंदर सिंह, हरदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह, रायपुर के अमरजीत सिंह, ढेर के अवतार सिंह, मोड़ा के रवींद्र सिंह और घनौली के मनजीत सिंह की आंखों में खुशी दिखी। अजयवीर सिंह लालपुरा ने कहा कि यह नौजवान रोजगार की तलाश में एजेंटों के माध्यम से तजाकिस्तान गए थे।

    वहां जाकर उन्हें ड्राइविंग के बजाय मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर किया गया। जिन गाड़ियों पर उन्हें काम करना था, वे दो साल से कबाड़ हालत में खड़ी थीं। आर्थिक संकट के कारण ये सभी नौजवान खाने तक को तरस गए और परिवारों से संपर्क टूट गया था।

    अजयवीर सिंह लालपुरा ने कहा कि वो किसी क्रेडिट वार में नहीं हैं। आप पार्टी से संबंधित लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग को चाहिए कि अपनी सरकार में इन नौजवानों के रूपये एजेंटों से वापस दिलाए जाएं और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए।

    लालपुरा ने कहा कि धोखे में रखकर गरीब लोगों को लूटने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। युवकों ने अजयवीर सिंह लालपुरा का धन्यवाद किया और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।