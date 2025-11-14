Punjab News: राजपुरा में गोली लगने से युवक घायल, ढाबे के बाहर हुई थी बहस
राजपुरा में एक ढाबे पर हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। रात करीब 9 बजे राजपुरा-सरहिंद रोड पर स्थित भरावां दे ढाबे पर कुछ युवकों के बीच बहस के बाद यह घटना हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी राजपुरा मनजीत सिंह ने घटना की पुष्टि की है।
जागरण संवाददाता, पटियाला/राजपुरा। थाना सिटी राजपुरा इलाके में शुक्रवार रात को गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। घटना रात 9:00 बजे के आसपास राजपुरा से सरहिंद जाने वाली रोड पर स्थित भरावां दे ढाबे पर हुई है। जख्मी व्यक्ति को राजपुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी राजपुरा मनजीत सिंह ने कहा कि फायरिंग की घटना हुई है जिसमें एक युवक जख्मी है। इस युवक की पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई की जा रही है जिसके बाद अगला एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार ढाबे के बाहर कुछ युवकों के बीच आपस में बहस हो गई थी।
बहस के बाद फायरिंग की गई जिसमें एक युवक के जांघ में गोली लगी। युवक के जख्मी होते ही अन्य सभी लोग मौके से फरार हो गए थे। राहगीरों की मदद से इस जख्मी युवक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
