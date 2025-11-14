Punjab News: राजपुरा में गोली लगने से युवक घायल, ढाबे के बाहर हुई थी बहस

जागरण संवाददाता, पटियाला/राजपुरा। थाना सिटी राजपुरा इलाके में शुक्रवार रात को गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। घटना रात 9:00 बजे के आसपास राजपुरा से सरहिंद जाने वाली रोड पर स्थित भरावां दे ढाबे पर हुई है। जख्मी व्यक्ति को राजपुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी राजपुरा मनजीत सिंह ने कहा कि फायरिंग की घटना हुई है जिसमें एक युवक जख्मी है। इस युवक की पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई की जा रही है जिसके बाद अगला एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार ढाबे के बाहर कुछ युवकों के बीच आपस में बहस हो गई थी।