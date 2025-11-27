पंजाब में सर्दी की दस्तक, रात का पारा 8.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का; जानें कितना रहेगा AQI

जागरण संवाददाता, पटियाला। आज सूर्योदय 06.59 बजे होगा और सूर्यास्त 17.24 बजे होगा। बुधवार का अधिकतम तापमान 24.1 और न्यूनतम तापमान 8.1 रहेगा।

अधिकतम आर्द्रता 70 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 59 फीसदी रहेगी। वीरवार को मौसम साफ रहेगा। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआई 217 और पटियाला में एक्यूआई 126 होगा।