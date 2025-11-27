पंजाब में सर्दी की दस्तक, रात का पारा 8.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का; जानें कितना रहेगा AQI
पंजाब में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ रात का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मंडी गोबिंदगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 217 दर्ज किया गया, जबकि पटियाला का 126 रहा। मौसम विभाग के अनुसार, वीरवार को मौसम साफ रहने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। आज सूर्योदय 06.59 बजे होगा और सूर्यास्त 17.24 बजे होगा। बुधवार का अधिकतम तापमान 24.1 और न्यूनतम तापमान 8.1 रहेगा।
अधिकतम आर्द्रता 70 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 59 फीसदी रहेगी। वीरवार को मौसम साफ रहेगा। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआई 217 और पटियाला में एक्यूआई 126 होगा।
