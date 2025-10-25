Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटियाला में बाइक सवार चोर 30 किलो बादाम लूटकर फरार, CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    पटियाला के गुड मंडी में बाइक सवार दो युवकों ने एक रेडी से बादाम के पैकेट चोरी कर लिए, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि पैकेट में लगभग 30 किलो बादाम थे। घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बादाम चोरी करने की वीडियो वायरल (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आते गुड मंडी में बाइक चालक और उसके साथी द्वारा बादाम चोरी करने की वीडियो इंटरनेट पर शनिवार को वायरल हो गई।

    इस वीडियो में बाइक पर सवार दो युवक आते हैं और पीछे बैठा युवक एक रेडी पर रख बादाम के पैकेट को उठाकर मोटरसाइकिल पर रख लेता है जिसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं।

    बताया जा रहा है कि इन पैकेट में तकरीबन 30 किलो बादाम था। घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत कर दी गई है इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपितों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें