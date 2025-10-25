पटियाला में बाइक सवार चोर 30 किलो बादाम लूटकर फरार, CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल
पटियाला के गुड मंडी में बाइक सवार दो युवकों ने एक रेडी से बादाम के पैकेट चोरी कर लिए, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि पैकेट में लगभग 30 किलो बादाम थे। घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आते गुड मंडी में बाइक चालक और उसके साथी द्वारा बादाम चोरी करने की वीडियो इंटरनेट पर शनिवार को वायरल हो गई।
इस वीडियो में बाइक पर सवार दो युवक आते हैं और पीछे बैठा युवक एक रेडी पर रख बादाम के पैकेट को उठाकर मोटरसाइकिल पर रख लेता है जिसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं।
बताया जा रहा है कि इन पैकेट में तकरीबन 30 किलो बादाम था। घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत कर दी गई है इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपितों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है।
