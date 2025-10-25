पटियाला में बाइक सवार चोर 30 किलो बादाम लूटकर फरार, CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आते गुड मंडी में बाइक चालक और उसके साथी द्वारा बादाम चोरी करने की वीडियो इंटरनेट पर शनिवार को वायरल हो गई।

इस वीडियो में बाइक पर सवार दो युवक आते हैं और पीछे बैठा युवक एक रेडी पर रख बादाम के पैकेट को उठाकर मोटरसाइकिल पर रख लेता है जिसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं।

बताया जा रहा है कि इन पैकेट में तकरीबन 30 किलो बादाम था। घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत कर दी गई है इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपितों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है।