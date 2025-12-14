Language
    बिना भुगतान 160 लीटर डीजल लेकर हुए फरार, पटियाला में पंप कर्मी हैरान; आरोपियों की तलाश तेज

    By Gaurav Sood Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    पटियाला के समाना में एक पेट्रोल पंप से 160 लीटर डीजल बिना भुगतान किए फरार होने के मामले में पुलिस ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। श ...और पढ़ें

    पेट्रोल पंप से 160 लीटर डीजल बिना भुगतान किए फरार होने के मामले में पुलिस ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सदर समाना पुलिस ने पेट्रोल पंप से 160 लीटर डीजल डलवाकर बिना भुगतान किए फरार होने के मामले में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में प्रेम चंद निवासी शक्ति वाटिका कालोनी, समाना ने बताया कि उसका समाना–पातड़ां रोड पर गांव मवी कलां के नजदीक पेट्रोल पंप स्थित है।

    बीती 12 दिसंबर की रात करीब 3.27 बजे एक स्विफ्ट कार पेट्रोल पंप पर आई, जिसमें चालक समेत एक अन्य व्यक्ति सवार था।

    शिकायत के अनुसार आरोपितों ने कार में 10 लीटर डीजल डलवाया और इसके बाद डिक्की में रखी 50-50 लीटर की तीन केनियों में 150 लीटर डीजल भरवाया।

    कुल 160 लीटर डीजल डलवाने के बाद दोनों आरोपी बिना पैसे दिए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने इसकी शिकायत थाना सदर समाना पुलिस को दी।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

