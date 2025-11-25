पटियाला में भाखड़ा नहर में कूदकर दो लोगों ने की खुदकुशी, शव बरामद

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला से गुजरने वाली भाखड़ा नहर में सोमवार की रात को दो लोगों ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नाभा रोड पर भाखड़ा नहर में कूदने वाले व्यक्ति का शव रात को ही बरामद कर लिया था जबकि पसियाणा नहर से कूदने वाले व्यक्ति का शव मंगलवार सुबह खनौरी इलाके से बरामद हुआ।

भोले शंकर डाइवर्स क्लब के प्रधान शंकर भारद्वाज ने बताया कि पसियाणा नहर पुल से संगरूर के संत नगर महलां रोड के रहने वाले 45 साल के अमरजीत सिंह ने छलांग लगा दी थी। इनकी स्कूटी व मोबाइल फोन नहर किनारे मिला था। इसके बाद से ही इनकी तलाश की जा रही थी।

परिवार ने पसियाणा थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी दी थी। शव को खनौरी नहर से बरामद करने के बाद परिवार को सौंप दिया है। मृतक अमरजीत सिंह लकड़ी का काम करता था। उसके परिवार में तीन बेटियां हैं और नहर में कूदने की वजह को लेकर परिवार ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है।

नाभा का बुजुर्ग घरेलू कारणों से था परेशान नाभा रोड स्थित भाखड़ा नहर में कूदने वाले व्यक्ति की पहचान जसपाल राय (68) निवासी राम नगर नाभा पटियाला के रूप में हुई है। सीनियर सिटीजन जसपाल राय ने बीती रात करीब नौ बजे भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी थी। उसके पीछे परिवार के सदस्य आ रहे थे।