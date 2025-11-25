पटियाला में भाखड़ा नहर में कूदकर दो लोगों ने की खुदकुशी, शव बरामद
पटियाला में भाखड़ा नहर में दो लोगों ने आत्महत्या कर ली। नाभा रोड पर एक व्यक्ति का शव तुरंत मिला, जबकि दूसरे व्यक्ति, अमरजीत सिंह, का शव खनौरी इलाके से बरामद हुआ। अमरजीत सिंह संगरूर के रहने वाले थे। वहीं, जसपाल राय नामक दूसरे व्यक्ति ने नाभा रोड स्थित भाखड़ा नहर में घरेलू कारणों से परेशान होकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला से गुजरने वाली भाखड़ा नहर में सोमवार की रात को दो लोगों ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नाभा रोड पर भाखड़ा नहर में कूदने वाले व्यक्ति का शव रात को ही बरामद कर लिया था जबकि पसियाणा नहर से कूदने वाले व्यक्ति का शव मंगलवार सुबह खनौरी इलाके से बरामद हुआ।
भोले शंकर डाइवर्स क्लब के प्रधान शंकर भारद्वाज ने बताया कि पसियाणा नहर पुल से संगरूर के संत नगर महलां रोड के रहने वाले 45 साल के अमरजीत सिंह ने छलांग लगा दी थी। इनकी स्कूटी व मोबाइल फोन नहर किनारे मिला था। इसके बाद से ही इनकी तलाश की जा रही थी।
परिवार ने पसियाणा थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी दी थी। शव को खनौरी नहर से बरामद करने के बाद परिवार को सौंप दिया है। मृतक अमरजीत सिंह लकड़ी का काम करता था। उसके परिवार में तीन बेटियां हैं और नहर में कूदने की वजह को लेकर परिवार ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है।
नाभा का बुजुर्ग घरेलू कारणों से था परेशान
नाभा रोड स्थित भाखड़ा नहर में कूदने वाले व्यक्ति की पहचान जसपाल राय (68) निवासी राम नगर नाभा पटियाला के रूप में हुई है। सीनियर सिटीजन जसपाल राय ने बीती रात करीब नौ बजे भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी थी। उसके पीछे परिवार के सदस्य आ रहे थे।
उन्होंने तुरंत गोताखोरों की मदद से इन्हें बाहर निकाला लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। भोले शंकर डाइवर्स क्लब के प्रधान शंकर भारद्वाज ने कहा कि जसपाल राय ने घरेलू कारणों से परेशान होकर छलांग लगाई थी लेकिन परिवार लिखित शिकायत नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।